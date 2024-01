Cosa accadrebbe se la Terra smettesse di girare?

MeteoWeb

Anche se la Terra gira, non possiamo percepirlo e lo diamo per scontato, ma cosa accadrebbe se smettesse di girare? Se il nostro pianeta smettesse improvvisamente di ruotare, le conseguenze sarebbero catastrofiche. Tutto ciò che è non è ancorato al suolo continuerebbero a muoversi alla velocità attuale della rotazione terrestre, circa 1.600 km/h al massimo, cioè lungo l’equatore. “La quantità di materiale che normalmente sta ruotando – l’acqua, l’aria, tutti gli edifici e cose del genere – continuerebbe a muoversi,” ha spiegato a Space.com Andrew Layden, professore di fisica e astronomia alla Bowling Green State University dell’Ohio. “Poi si staccherebbero dalla superficie e continuerebbero a girare in pratica in un’orbita bassa intorno alla Terra“.

Le uniche parti del nostro pianeta che probabilmente subirebbero meno effetti sarebbero quelle vicine ai poli, che ruotano poco o per niente. Tuttavia, la forza estrema probabilmente scatenerebbe tsunami e terremoti, quindi le cose andrebbero male per l’intera Terra.

Se il pianeta rallentasse e si fermasse in modo più graduale, la vita cambierebbe comunque drasticamente. Ad esempio, la durata di giorno e notte diventerebbe più lunga fino a durare ciascuna 6 mesi. Cambierebbe anche il clima, ha evidenziato Layden, poiché le correnti atmosferiche e oceaniche sono fortemente influenzate dalla rotazione terrestre.

È possibile che la mancanza di rotazione influenzi la capacità di sopravvivenza della vita sulla Terra, ha sottolineato Layden. Il nostro pianeta genera un campo magnetico che ci protegge dalle radiazioni dannose dello Spazio. Gli scienziati ritengono che il campo magnetico terrestre sia collegato al flusso di metallo liquido nel nucleo esterno del nostro pianeta, che genera correnti elettriche e un campo magnetico risultante a causa della rotazione terrestre. Alcuni ricercatori ipotizzano che la perdita del campo magnetico di Marte in un lontano passato abbia contribuito a rendere il pianeta inabitabile, ha spiegato Layden.

La buona notizia è che è molto improbabile che la Terra smetta di ruotare. Ogni pianeta che conosciamo ruota, e anche le stelle ruotano lentamente. Le stelle si formano a partire da enormi masse di gas e polvere che si condensano gradualmente. Poiché il Sistema Solare si è formato da un enorme disco di detriti intorno al Sole nascente, anche il materiale che ha formato il Sistema Solare stava girando. Questo è il motivo per cui la maggior parte dei pianeti nel Sistema Solare ruota nella stessa direzione.

I pianeti girano anche perché oggetti li colpiscono, spesso durante la loro formazione. In modo molto simile alle palle da biliardo, a meno che gli oggetti non si colpiscano frontalmente, uno o entrambi inizieranno a ruotare.

Essere colpiti è anche uno dei pochi modi in cui un pianeta potrebbe effettivamente smettere improvvisamente di girare, ha affermato Layden, o almeno subire un rallentamento della rotazione. Se un oggetto molto grande, delle dimensioni di un pianeta, si schiantasse contro il nostro, come nel caso della collisione che ha formato la nostra Luna, l’impatto massiccio potrebbe contrastare la rotazione terrestre o addirittura far ruotare il pianeta nella direzione opposta. Ciò potrebbe essere successo almeno a un pianeta nel nostro Sistema Solare.

“Venere ruota molto lentamente e in modo inverso rispetto alla Terra e a tutti gli altri pianeti terrestri interni,” ha sottolineato Layden, forse come risultato di una tale collisione. Anche Urano ruota nella direzione opposta rispetto alla Terra, ed è inclinato lateralmente. Gli scienziati pensano che le rotazioni originali sia di Urano che di Venere potrebbero essere state “bloccate” da un grande impatto, da diversi impatti più piccoli o da una interruzione delle loro rotazioni da parte di una grande forza gravitazionale. Nel caso di Venere, potrebbe essere stata la forza gravitazionale del Sole sulla sua spessa atmosfera. Per Urano, potrebbe essere stata una grande luna che alla fine è stata espulsa dalla sua orbita.

Fortunatamente, la rotazione del nostro pianeta non rischia di essere disturbata da una enorme forza gravitazionale, e se la Terra collidesse con un oggetto delle dimensioni di un pianeta, avremmo cose più gravi di cui preoccuparci. Tuttavia, ha concluso Layden, questo scenario è estremamente improbabile nel nostro attuale Sistema Solare, dove le orbite dei pianeti sono piuttosto regolari ed è improbabile incrociare con oggetti massicci.