Crepa sul finestrino della cabina piloti: Boeing costretto a tornare a terra

Una crepa su uno dei quattro finestrini della cabina di pilotaggio di un Boeing della All Nippon Airways (Ana) ha costretto l’aereo a fare rientro all’aeroporto di partenza in Giappone. Lo scrive la BBC, precisando che non si sono registrati feriti a bordo. Il volo Ana Nh1182 era partito dalla città di Sapporo, nell’isola di Hokkaido, a nord dell’arcipelago nipponico, e dove atterrare a Toyama, sull’isola principale di Honshu.