Le difese contro le inondazioni nel Regno Unito: una storia di successo messa in crisi dal cambiamento climatico

Sono state settimane e mesi difficili per parti del Regno Unito, sferzate da forti tempeste in successione che hanno provocato gravi inondazioni. Sono state migliaia le case e le strutture allagate nelle recenti inondazioni, con danni ingenti. Ma ci sono state anche molte aree salvate da sistemi di difesa costruiti contro le inondazioni. “Mentre le acque si ritirano a causa di un’altra mostruosa inondazione, migliaia di case e attività commerciali lungo il Severn e il Wye rimangono all’asciutto grazie alle difese contro le inondazioni. Funzionano. Ma non sono la risposta alle future inondazioni e stanno creando un falso senso di sicurezza”. È quanto scrive Dave Throup, ex responsabile di area dell’Agenzia per l’Ambiente del Regno Unito, in un lungo thread sul social X, in cui evidenzia l’impatto del cambiamento climatico su tali sistemi di difesa dalle inondazioni.

“Dopo le devastanti inondazioni del 1998 e del 2000, quest’area è stata un banco di prova per nuovi metodi di protezione dalle inondazioni e ha anche ricevuto molti milioni di sterline per costruire difese. Molte comunità lungo il Severn e il Wye dispongono ora di difese operative contro le inondazioni. E funzionano. Migliaia di case e aziende oggi sono asciutte perché ci sono queste difese. Se la stessa alluvione fosse avvenuta nel 2000 sarebbe stata una carneficina”, afferma Throup.

“Prendiamo ad esempio Upton, soprannominata la città più allagata del Regno Unito. Le difese costruite nel 2011 dopo le catastrofiche inondazioni del 2007 per un costo di 4,5 milioni di sterline hanno ora protetto la città più di 50 volte. La scorsa settimana l’acqua dell’inondazione avrebbe raggiunto il petto negli edifici lungo il fiume. O Bewdley, dove nel 2006 sono stati spesi 11 milioni di sterline per difendere il lato ovest della città, proteggendo 200 case e attività commerciali. Le barriere smontabili hanno svolto il loro lavoro in decine di occasioni, mantenendo Bewdley aperta e asciutta anche durante le grandi inondazioni”, continua l’esperto.

Inondazioni e cambiamento climatico

“Fin qui tutto bene. Ed è senza dubbio una storia di successo. Ma le inondazioni stanno diventando sempre più grandi a causa del rapido cambiamento climatico. Durante le inondazioni del 2020, ogni difesa contro le inondazioni sul Severn e sul Wye si trovava entro 0,5-1,0 metri dal superamento. Sarà stata una storia simile la settimana scorsa. Tradizionalmente le difese contro le inondazioni venivano costruite per resistere a un’alluvione che si verifica una volta in 100 anni. Da allora questo valore è stato aumentato per consentire un extra per il cambiamento climatico: circa 1 ogni 120-140 anni. Ma come si può immaginare, queste cifre oggi sono piuttosto prive di significato”, evidenzia Throup.

Gli estremi degli ultimi anni

“Gli ultimi anni hanno portato una serie sconcertante di estremi. Le inondazioni nella Cumbria del 2009 sono state calcolate come un evento da 1 su 500 anni a 1 su 2000 anni intorno a Cockermouth. Le inondazioni del 2015 nel nord dell’Inghilterra hanno portato numerosi fiumi a raggiungere livelli che ci si aspetterebbe di vedere solo una volta ogni 200 anni, secondo i precedenti storici. Febbraio 2020 ha portato livelli record dei fiumi in tutto il Regno Unito, compresi il Lugg e il Wye, dove i periodi di ritorno erano compresi tra 150 e 550 anni. E la tempesta Babet, nell’ottobre dello scorso anno, ha portato livelli estremi e inondazioni nelle parti orientali del Regno Unito. Il fiume Esk a Brechin e il Rother a Sheffield hanno registrato livelli estremi e gravi inondazioni”, riassume Dave Throup.

“Non sorprende quindi che le difese contro le inondazioni costruite per far fronte a un’inondazione ogni 100 anni siano in difficoltà. Le difese di Keswick furono costruite nel 2012 e furono superate di un metro nel 2015. Le difese contro le inondazioni di Brechin, completate nel 2015 per difendersi da un’alluvione ogni 200 anni, sono state superate nel 2023. A livello locale, le difese contro le inondazioni di Powick sono state superate nel 2020 e le difese temporanee di Beales Corner sono state superate in 3 occasioni”, continua l’esperto. “È importante notare, tuttavia, che queste difese hanno standard di protezione meno di 1 su 100 anni”.

“Ciò non significa che le difese contro le inondazioni abbiano fallito. Hanno fatto quello per cui sono state progettate. Proteggere fino a una certa dimensione delle inondazioni. Quando se ne verifica una più grande”, vengono superate, aggiunge Throup.

Le previsioni per il futuro

“Ogni previsione mostra aumenti molto significativi dei picchi di portata e dei livelli dei fiumi nel prossimo futuro a causa dei cambiamenti climatici. Ad esempio, sul basso fiume Severn, dove i livelli stanno attualmente scendendo da livelli quasi record, si prevede che i picchi delle inondazioni aumenteranno del 15-25% nei prossimi 20 anni”, afferma Throup, sottolineando che per il vicino fiume Teme sono previsti picchi “in aumento del 20-30%”. “Quindi, chiudendo il cerchio, una grande inondazione sul Severn, come quella che abbiamo appena visto, o quella del 2020 o del 2021, si sta avvicinando molto alla capacità delle difese contro le inondazioni. E prevediamo in un futuro molto prossimo un aumento significativo dei picchi di inondazioni dovuti ai cambiamenti climatici”.

“Cosa fare?”, si chiede Throup. “Non possiamo trovare una via d’uscita. Innalzare le difese esistenti non sarà tecnicamente, finanziariamente o ambientalmente possibile. Progettare le difese future secondo uno standard di protezione molto più elevato le renderebbe molte volte più costose e fisicamente enormi. L’attenuazione della scala del bacino offre qualche speranza per il futuro. Ma è complessa e richiede politiche e finanziamenti congiunti. Prima che qualcuno lo chieda, il dragaggio su vasta scala renderebbe le cose molto peggiori (almeno qui)”, continua l’esperto.

“Per concludere, se vivete dietro una difesa contro le inondazioni, non adagiatevi. Vi proteggeranno dalla maggior parte delle inondazioni. Ma non da tutte. Dovreste aspettarvi di essere allagati in futuro. Abbiate un piano per quando accadrà”, conclude Dave Throup.