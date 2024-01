Dissesto idrogeologico, il Ministero: “Calabria ai primi posti per efficienza e numero di progetti”

MeteoWeb

Con una lettera inviata al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si congratula con la Regione per i passi compiuti in tema di dissesto idrogeologico. Nella lettera, firmata dal Viceministro Vannia Gava, si parla della relazione dello stato attuativo 2022-2023. “Nel ringraziare per l’aggiornamento sugli esiti delle attività di contrasto al dissesto idrogeologico poste in essere da codesta Struttura Commissariale, esprimo particolare apprezzamento per l’incremento dei risultati evidenziati dalla relazione sullo stato attuativo per gli anni 2022 e 2023”, si legge nella lettera inviata da Gava ad Occhiuto, che è anche Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Calabria.

“Tali attività rappresentano una delle priorità ai fini della messa in sicurezza del territorio e della popolazione residente, in particolare in una regione così esposta ai rischi naturali e al rischio idrogeologico. L’azione della Struttura Commissariale ha permesso di porre la Calabria ai primi posti in termini di efficienza e numero di progetti approvati e finanziati, a vantaggio della tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini e delle attività economiche e sociali”, conclude il Ministro Gava nella lettera.