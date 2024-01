Elettroni, meglio se a temperatura ambiente: la svolta quantistica

MeteoWeb

Nel mondo affascinante e complesso della fisica quantistica, pieno di teorie interessanti e rivoluzionarie, un team di fisici in Giappone ha recentemente compiuto un passo epocale che potrebbe rivoluzionare il panorama della tecnologia quantistica. La loro scoperta ha permesso di mantenere la coerenza quantistica degli spin degli elettroni per un notevole periodo di 100 nanosecondi a temperatura ambiente. Questa conquista non solo rappresenta un trionfo scientifico, ma potrebbe anche eliminare la necessità di costose e ingombranti attrezzature di raffreddamento, aprendo la strada a nuovi orizzonti nell’applicazione della fisica quantistica.

Il mondo quantistico

Per comprendere appieno l’importanza di questa scoperta, è cruciale esaminare brevemente il mondo quantistico. In questo reame sconcertante, le particelle si comportano in modo molto diverso rispetto a quello che sperimentiamo nella realtà quotidiana. Prima di essere osservate, esse esistono in uno stato di sovrapposizione, in cui possono occupare più stati contemporaneamente. Sebbene possa sembrare fantascienza, è fondamentalmente il fondamento della fisica quantistica.

Tuttavia, il problema principale nel mantenere questa coerenza quantistica è rappresentato dalle interazioni con l’ambiente circostante. Anche la temperatura, in particolare, può agire da perturbatore, disturbando lo stato di sovrapposizione e rendendo difficile mantenere la coerenza senza l’utilizzo di sistemi di raffreddamento avanzati.

Elettroni a temperatura ambiente

Il team di fisici giapponesi ha superato questa sfida utilizzando un framework metallo-organico (MOF) che incorpora cromofori, molecole capaci di assorbire ed emettere luce a lunghezze d’onda specifiche. Questi cromofori, quando esposti a microonde, hanno dimostrato di poter mantenere gli elettroni in uno stato di sovrapposizione coerente per un sorprendente lasso di tempo di circa 100 nanosecondi, il tutto a temperatura ambiente.

Il MOF utilizzato dai ricercatori giapponesi ha dimostrato di essere la chiave per il successo di questa innovativa scoperta. Incorporando i cromofori all’interno del MOF, gli scienziati hanno creato un ambiente che favorisce la coerenza quantistica degli spin degli elettroni. Le molecole di cromofori, quando esposte a microonde, interagiscono in modo tale da mantenere gli elettroni in uno stato di sovrapposizione coerente per una durata sorprendentemente lunga.

Implicazioni tecnologiche

L’eliminazione della necessità di attrezzature di raffreddamento costose e complesse è un passo avanti fondamentale nel campo della tecnologia quantistica. Questo progresso potrebbe aprire la strada a dispositivi quantistici più efficienti e pratici, rendendo accessibile questa incredibile branca della fisica a un pubblico più ampio. La capacità di mantenere la coerenza quantistica a temperature ambiente rappresenta una pietra miliare che potrebbe accelerare lo sviluppo di computer quantistici e altre tecnologie quantistiche avanzate.

La scoperta del team di fisici giapponesi ha fatto breccia in uno dei problemi fondamentali della fisica quantistica, aprendo la strada a nuove possibilità e applicazioni pratiche. L’utilizzo innovativo del framework metallo-organico e dei cromofori potrebbe influenzare in modo significativo il futuro della tecnologia quantistica, consentendo progressi che solo pochi anni fa sembravano impossibili. Con questa svolta rivoluzionaria, il team ha dimostrato che la frontiera della fisica quantistica è ancora lungi dall’essere esplorata completamente e che il potenziale di questa scienza continua a sorprenderci.