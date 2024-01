Elicottero ambulanza precipita in Oklahoma: 3 morti

MeteoWeb

Un elicottero ambulanza è precipitato in Oklahoma al rientro dal trasporto di un paziente nella capitale. Nell’incidente, avvenuto nel weekend, hanno perso la vita i tre membri dell’equipaggio. Lo riporta il New York Times, secondo cui l’elicottero stava rientrando alla base di Weatherford, a 110 chilometri a ovest di Oklahoma City. La compagnia Air Evac Lifeteam ha spiegato sui social media che i membri dell’equipaggio hanno perso i contatti con il centro di controllo nella notte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio, mentre la Federal Aviation Administration (FAA) americana ha detto che il mezzo, un Bell B06, si è schiantato intorno a mezzanotte, anche se non ha chiarito la posizione esatta.

Air Evac Lifeteam affiderà le indagini al National Transportation Safety Board. La società gestisce più di 150 basi di eliambulanza in 18 stati, e l’equipaggio è composto da un pilota, un’infermiera e un paramedico.