Endeavour in posizione, l’ultimo “decollo” dello Space Shuttle | FOTO

Endeavour, lo Space Shuttle in pensione della NASA, è stato sollevato con attenzione nelle scorse ore per essere affiancato ad un enorme serbatoio esterno di carburante e ai suoi 2 propulsori a propellente solido presso un museo di Los Angeles, dove sarà esposto in modo unico, come se stesse per decollare. Un enorme gru ha iniziato delicatamente a sollevare l’orbiter, lungo 37 metri e con un’apertura alare di 24 metri, nel Samuel Oschin Air and Space Center (in costruzione) presso il California Science Center a Exposition Park. L’edificio sarà completato attorno a Endeavour prima che l’esposizione sia aperta al pubblico.

L’esposizione alta 20 piani si trova su una lastra di cemento da oltre 1.600 tonnellate sostenuta da 6 isolatori di base per proteggere Endeavour dai terremoti. Tutte le parti della configurazione di lancio verticale sono autentiche componenti del sistema, compreso il serbatoio esterno di colore ruggine, che è stato qualificato per il volo.

L’epico Space Shuttle Endeavour

Endeavour ha compiuto 25 missioni tra il 1992 e il 2011, quando il programma degli Space Shuttle della NASA è terminato. La navetta è stata trasportata all’Aeroporto Internazionale di Los Angeles nel 2012 sopra un Boeing 747 della NASA e poi ha dato spettacolo mentre veniva spostata attraverso le strette strade della città fino a Exposition Park. Il serbatoio esterno è arrivato via mare e ha fatto un viaggio simile attraverso la città. La navetta è stata inizialmente esposta in posizione orizzontale in una sala espositiva temporanea. Una cerimonia di posa della prima pietra per il Centro Aereo e Spaziale è stata tenuta nel 2022 nell’11° anniversario del ritorno finale di Endeavour dallo Spazio.

“Go for Stack”

Il processo di montaggio del sistema della navetta in configurazione verticale è stato chiamato “Go for Stack“, un termine informale per l’assemblaggio dei componenti del razzo per il lancio. È iniziato a luglio con l’installazione precisa dei segmenti inferiori dei propulsori laterali, per la prima volta al di fuori di una struttura della NASA. I motori lunghi 35,3 metri sono stati trasportati a Los Angeles dal deserto del Mojave ad ottobre e sono stati installati il mese successivo.

Gli Space Shuttle

In totale, la NASA lanciato 5 Space Shuttle nello Spazio. Challenger si è disintegrato nei cieli della Florida il 28 gennaio 1986. Columbia è esploso durante il ritorno dall’orbita il 1° febbraio 2003. Gli Shuttle “in pensione” Atlantis e Discovery e la navetta di prova Enterprise, che non è mai andata nello Spazio, sono esposti in tutto il Paese. Atlantis si trova presso il Kennedy Space Center in Florida, dove è esposto come se fosse in orbita con un portellone aperto e il braccio robotico esteso. Discovery riposa sui suoi carrelli all’Udvar-Hazy Center del National Air and Space Museum a Chantilly, Virginia. Enterprise è esposta presso l’Intrepid Museum di New York.

