Scoperto un esopianeta dalle dimensioni della Terra e con un lato dominato dalla lava

Il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA ha scoperto un pianeta straordinario che ha all’incirca le dimensioni della Terra ma ha solo un decimo dell’età del nostro pianeta, con metà della sua superficie probabilmente dominata da lava rovente. L’esopianeta orbita attorno a una stella simile al Sole chiamata HD 63433, che si trova a 73 anni luce dalla Terra, a una distanza pari a circa il 12% della distanza tra Mercurio e il Sole. Questo è così vicino che il pianeta, rinominato HD 63433 d, completa un’orbita in soli 4,2 giorni terrestri.

A causa di questa vicinanza alla sua stella, che ha il 99% della massa del nostro Sole, il pianeta è in rotazione sincrona con la sua stella, proprio come lo è la Luna rispetto alla Terra. Ciò significa che un lato del pianeta, il lato diurno, è costantemente rivolto verso la stella ed è permanentemente colpito dalla radiazione stellare, mentre il lato notturno, più fresco, è perennemente rivolto verso lo spazio. Ciò spinge le temperature superficiali sul lato diurno del pianeta a circa 1260°C, ha spiegato la NASA. Le temperature estreme di HD 63433 d indicano che il lato diurno del pianeta è probabilmente un emisfero di lava bollente, simile a quella di esopianeti come CoRoT-7 b e Kepler-10 b.

Tuttavia, questo esopianeta è notevole anche per una ragione leggermente meno estrema rispetto al suo lato diurno dominato dalla lava. HD 63433 d è anche il più piccolo esopianeta confermato con meno di 500 milioni di anni. Inoltre, con un diametro di 1,1 volte il nostro pianeta, HD 63433 d è il pianeta più vicino alle dimensioni della Terra scoperto che ha meno di 400 milioni di anni. Per fare un confronto: la Terra e il resto del nostro Sistema Solare hanno circa 4,5 miliardi di anni, il che significa che HD 63433 d sembra avere solo circa il 10% dell’età del nostro pianeta.

Le ricerche di TESS

TESS in orbita attorno alla Terra ha scoperto HD 63433 d mentre passava in “transito” davanti alla sua stella, provocando un leggero calo di luce proveniente dalla sua stella madre. TESS, lanciato nell’aprile 2018, ha utilizzato questo metodo del transito per il rilevamento di esopianeti per individuare oltre 4.000 mondi alieni, di cui diverse centinaia sono stati confermati.

Scoperti altri pianeti nel sistema

Questo non è il primo pianeta ad essere scoperto in orbita attorno a HD 63433; l’esistenza di mondi fratelli ha spinto a ulteriori indagini sul sistema. Nel 2020, il metodo del transito ha rivelato HD 63433 b e HD 63433 c. Il primo è un pianeta delle dimensioni di Nettuno, circa 2,1 volte più largo della Terra e circa cinque volte più massiccio. HD 63433 b orbita attorno alla sua stella a 0,07 volte la distanza tra la Terra e il Sole, con un anno che dura 7,1 giorni terrestri.

HD 63433 c è leggermente più grande, circa 0,23 volte la dimensione di Giove, con una massa circa sette volte quella della Terra. Questo mondo compie un’orbita di 20,5 giorni terrestri attorno alla sua stella, dimorando a una distanza 0,14 volte quella tra la Terra e il Sole.

Gli astronomi ritengono che ci sia molto da imparare da HD 63433d. Il pianeta si trova in una posizione unica. La sua giovane e vivace stella è visibile sia dall’emisfero settentrionale che da quello meridionale, aumentando il numero di strumenti, come il South African Large Telescope o il WIYN Observatory in Arizona, che possono essere addestrati sul sistema.