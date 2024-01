Gli esplode un petardo tra le mani: 17enne in pericolo di vita nel Napoletano

MeteoWeb

In Campania, un giovane di 17 anni rischia la vita a causa di un petardo che gli ha provocato ferite da ustione al volto e alle mani. Da una prima ricostruzione pare che il ragazzo, assieme a un coetaneo, si sia ferito nel tentativo di accendere un grosso petardo a Melito di Napoli, in via don Raffaele Abete. L’ordigno – non si sa se raccolto da terra o di sua proprietà – gli è esploso tra le mani al momento dell’accensione. Il giovane – che è in prognosi riservata – è stato trasferito dell’ospedale San Giuliano di Giugliano (Napoli) all’ospedale di Pozzuoli dove sarà sottoposto a intervento chirurgico.

L’amico che era con lui è in attesa di intervento chirurgico alla mano, ma non è in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri di Melito.