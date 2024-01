Esplosioni all’inceneritore di Riccione: ci sono feriti

MeteoWeb

Diverse esplosioni sono state sentite verso le 16.30 all’inceneritore di Raibano, frazione del Comune di Riccione (Rimini). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118, oltre a Carabinieri e medicina del lavoro. È di tre feriti, di cui uno più grave, il primissimo bilancio delle esplosioni. I tre sono stati portati in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena per le ustioni riportate. È stata allertata anche Arpae per le analisi dell’aria visto che si tratta del sito in cui si bruciano i rifiuti.

Dai primi accertamenti pare che uno degli oggetti sul nastro trasportatore, destinati alla differenziazione, sia esploso, ferendo tre operai, uno in modo grave. Il boato, fortissimo, si è sentito anche a grossa distanza. Fumo nero si è levato dall’inceneritore.