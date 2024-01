MeteoWeb

Guerre, armi nucleari, cambiamenti climatici: la “fine del mondo” si avvicina? L’Orologio dell’Apocalisse lo svelerà domani. Il Bulletin of the Atomic Scientists, custode del “Doomsday Clock“, annuncerà alle 16 di domani, 23 gennaio, se l’orario del celebre orologio deve essere modificato. Cosa significherà per noi e per il nostro pianeta?

Cos’è l’Orologio dell’Apocalisse?

L’Orologio dell’Apocalisse è un orologio simbolico gestito dal Bulletin of the Atomic Scientists, che mostra quanto ritengono vicina l’umanità ad una catastrofe globale. Utilizza l’immagine simbolica della mezzanotte, che rappresenta la distruzione, e il conto alla rovescia verso lo zero di un’esplosione nucleare, per comunicare l’urgenza delle minacce che incombono sull’umanità.

L’Orologio dell’Apocalisse è un progetto che avverte il pubblico su quanto siamo vicini a distruggere il nostro mondo con tecnologie pericolose, di nostra creazione. È una metafora, un promemoria dei pericoli che dobbiamo affrontare se vogliamo sopravvivere sul pianeta. I “minuti alla mezzanotte” simboleggiano quanto siamo vicini alla catastrofe, al nostro stesso annientamento, alla “fine del mondo” metaforica.

Nonostante possa sembrare spaventoso, lo scopo dell’Orologio è informativo, e i suoi principali obiettivi includono:

Avvertire il pubblico sui pericoli esistenziali che noi stessi abbiamo creato, principalmente le armi nucleari e il cambiamento climatico;

che noi stessi abbiamo creato, principalmente le armi nucleari e il cambiamento climatico; Promuovere azioni per mitigare queste minacce e garantire un futuro più sicuro per l’umanità.

La storia dell’Orologio dell’Apocalisse

È stato creato nel 1947 da scienziati coinvolti nel Progetto Manhattan, poco dopo lo sviluppo della bomba atomica. Inizialmente incentrato sulle minacce nucleari, si è ampliato nel 2007 per includere il cambiamento climatico e altre minacce per la nostra esistenza.

Impostazione attuale

L’Orologio dell’Apocalisse segna attualmente 90 secondi alla mezzanotte, il valore più vicino alla “fine del mondo” simbolica mai registrato. Questa impostazione è principalmente dovuta all’escalation della guerra in Ucraina e all’aumento dei pericoli legati alla proliferazione delle armi nucleari.

L’aggiornamento dell’Orologio

I custodi dell’Orologio dell’Apocalisse, il Bulletin of the Atomic Scientists, svelerà l’impostazione del 2024 attraverso una conferenza stampa virtuale. Questo orologio simbolico si avvicina alla mezzanotte mentre l’umanità vacilla sull’orlo dell’auto-distruzione. Il Science and Security Board (SASB), assistito dalla saggezza di 9 Premi Nobel, valuta il destino del mondo prima di impostare l’Orologio.

Alla conferenza stampa di domani saranno presenti:

Bill Nye: educatore scientifico, ingegnere, personaggio televisivo;

Rachel Bronson: Presidente e CEO, Bulletin of Atomic Scientists;

Daniel Holz: Presidente, SASB, Professore di Fisica all’Università di Chicago;

Asha George: Membro di SASB, direttore esecutivo della Commissione sulla Biodefesa;

Alexander Glaser: Membro di SASB, Professore all’Università di Princeton:

Herb Lin: Membro di SASB, esperto di politiche informatiche presso l’Università di Stanford:

Ambuj Sagar: Membro di SASB, Professore presso l’IIT Delhi.

L’Orologio non è solo un annuncio di sventura: è un allarme che ci esorta a trovare soluzioni. Invita all’azione unita contro le minacce artificiali e prematuramente vicine alla mezzanotte. Possiamo spingere collettivamente le lancette lontano dall’annientamento? La risposta sta nelle nostre mani, e l’Orologio segna il conto alla rovescia.

Negli ultimi anni, l’Orologio dell’Apocalisse è stato spesso spostato più vicino alla mezzanotte a causa delle preoccupazioni crescenti riguardo alle minacce globali, tra cui il cambiamento climatico, le tensioni geopolitiche e l’instabilità politica. È importante notare che la posizione delle lancette orologio è simbolica e non riflette una misurazione scientifica precisa, ma serve piuttosto come strumento per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni globali critiche.