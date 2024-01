MeteoWeb

Una frana, probabilmente causata dal maltempo dei giorni scorsi, ha investito nella notte una casa a Genova Castelletto. I detriti si sono abbattuti sull’edificio in via Piaggio, il cui piano terra per precauzione è stato evacuato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i vigili urbani per gestire la viabilità.