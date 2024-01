Francia, polemiche sul disegno legge energia: cresce il nucleare ma non le rinnovabili

MeteoWeb

La Francia, come altri Paesi dell’UE, mira a raggiungere la neutralità del carbonio nel 2050. Il testo della nuova proposta di disegno di legge sull’energia, che dovrebbe essere presentato al Governo all’inizio del prossimo mese e poi sottoposto ai legislatori, riafferma l’impegno della Francia nei confronti dell’energia nucleare per garantire la “sovranità energetica”. Il Paese è diventato leader nella produzione di energia nucleare dopo la crisi petrolifera del 1973, costruendo oltre 50 centrali nucleari che producevano circa due terzi dell’elettricità del Paese. Ma questi reattori stanno invecchiando e la Francia deve ancora mettere in funzione la prima di una nuova generazione di centrali nucleari.

Il testo proposto afferma “la scelta sostenibile di utilizzare l’energia nucleare come fonte di elettricità competitiva e priva di emissioni di carbonio” e mira alla costruzione di almeno 6 ma fino a 14 nuovi reattori per avviare la transizione verso l’energia pulita e raggiungere gli obiettivi climatici. Il testo proposto “punta a mantenere una capacità installata di almeno 63 gigawatt (GW)” e alla costruzione di “reattori, con l’obiettivo di almeno 9,9 GW” impegnati entro il 2026 e altri 13 GW oltre.

Nessun obiettivo sulle rinnovabili

Ma il testo proposto non fissa obiettivi di questo tipo per la costruzione di capacità rinnovabile, in particolare eolica e solare, a differenza delle precedenti leggi sull’energia. Il Ministero della Transizione Energetica ha affermato che “è falso affermare che non esiste un obiettivo per le energie rinnovabili” poiché sarà il Governo stesso a fissare gli obiettivi in seguito.

Ma questa promessa non soddisfa attivisti ed esperti. “È un terribile passo indietro”, ha affermato Arnaud Gosse, avvocato specializzato in diritto ambientale. Gosse ha ricordato che, in una legge del 2019, il Parlamento ha espresso il desiderio di discutere la quota delle diverse fonti energetiche nella produzione complessiva. “Se si quantifica solo l’energia nucleare, non si conosce la quota di energie non rinnovabili. Di conseguenza, il nucleare avrà la priorità e, a seconda dei bisogni che restano da coprire, le energie non rinnovabili saranno oggetto di decreti fluttuanti. Non è più un mix”, ha detto Gosse.

Per raggiungere l’ambizione dichiarata di neutralità del carbonio entro il 2050, la Francia dovrà aumentare in modo massiccio la produzione e la quota di energie rinnovabili. Dopo anni di tergiversazioni, lo scorso anno la Francia ha votato due progetti di legge volti ad accelerare i progressi sul nucleare e sulle energie rinnovabili. A novembre, il Governo ha presentato i primi dati proponendo di raddoppiare l’energia eolica offshore fino a 18 GW nel 2035 e di stabilire il tasso annuo di installazione dei pannelli solari necessario per raggiungere i 75 GW nel 2035, puntando anche a raddoppiare la capacità di energia eolica onshore a 40 GW nel 2035.

Jules Nyssen, Presidente dell’Unione francese delle energie rinnovabili, si è dichiarato “sbalordito” dopo aver scoperto che gli obiettivi sulle energie rinnovabili non figuravano nella bozza. Il testo promette sforzi piuttosto che fissare obiettivi e utilizza formulazioni come “tendere alla riduzione”.

Per Anne Bringault, responsabile della transizione energetica del Climate Action Network, “si tratta di un passo indietro estremamente significativo e totalmente incoerente con gli obiettivi europei. Anche se gli obiettivi vengono migliorati, non abbiamo più un impegno così forte nei loro confronti”, ha affermato.

Il progetto di legge elimina anche gli obiettivi di riduzione del consumo energetico attraverso la ristrutturazione degli edifici.