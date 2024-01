Freddo estremo e neve in Svezia e Danimarca, centinaia di auto bloccate | FOTO

MeteoWeb

L’intensa ondata di freddo proveniente dalla regione artica sta mettendo a dura prova la parte meridionale della Svezia, dove centinaia di veicoli sono rimasti intrappolati nella neve lungo la E22 per oltre 10 ore, come riportato da Sveska Dagbladet. Durante la notte, a Kvikkjokk, in Lapponia, la temperatura ha toccato il minimo di -43,6°C, segnando il valore più basso degli ultimi 25 anni nel Paese.

Le auto sono rimaste bloccate nel tratto della E22 tra Hörby e Kristianstad nella provincia di Scania, nel Sud della Svezia. “È il caos totale“, ha dichiarato un portavoce della polizia all’emittente svedese. Durante la giornata i soccorsi non sono riusciti a raggiungere il posto perché la strada era completamente chiusa. In serata sono arrivati ​​i primi mezzi spazzaneve per rimuovere la neve. “Il problema è che nevica così forte che nel giro di mezz’ora è di nuovo completamente coperto di neve,” ha evidenziato il portavoce della polizia. Forze dell’ordine e soccorritori hanno proceduto nelle scorse ore ad un’evacuazione totale: secondo l’amministrazione svedese dei trasporti, la strada non sarà nuovamente percorribile prima delle 12.

La polizia ha invitato gli automobilisti intrappolati a cercare di restare al caldo e a non abbandonare i propri veicoli andando via a piedi e l’esercito sta intervenendo insieme ai soccorsi. Tuttavia, dopo quasi 24 ore, l’insofferenza cresce: “Sono seduto qui dalle 10 di ieri mattina” ha dichiarato Jimmie Andersson, uno degli automobilisti che ha parlato stamattina con la Tv svedese, Svt, “Inizia a esserci un po’ di speranza, stanno iniziando a spalare davanti a noi e le auto iniziano a muoversi“. Un altro automobilista ha riferito di essere bloccato dalle 11:30 di mattina: “Non abbiamo né cibo né acqua. Ora ho camminato per due chilometri con la neve fino alle ginocchia per comprare del cibo per me e per la mia ragazza che è ancora in macchina“. I soccorritori hanno riscontrato difficoltà nel raggiungere la zona, ma ora hanno il supporto dell’esercito, che interviene per spalare la neve: “Abbiamo dodici veicoli cingolati che ci stanno aiutando in questo momento. E aiuteremo i servizi di emergenza finché ne avranno bisogno,” ha dichiarato il portavoce dell’esercito svedese, Andrea Wahlberg Scott..

Altrove, nella cittadina di Alvsbyn, 4mila case sono rimaste senza elettricità. Vattensfall, la società svedese dell’energia elettrica, è pronta, viene fatto sapere, a riparare il guasto ma il forte freddo ostacola i lavori.

Le temperature estreme raggiungeranno Stoccolma sabato, contribuendo a stabilire nuovi record di freddo. Le condizioni meteo avverse, caratterizzate da freddo intenso, tempeste di neve e forti venti, hanno causato interruzioni nei trasporti e la chiusura delle scuole in diverse aree della Scandinavia.

Bufere di neve e auto bloccate anche in Danimarca

La bufera di neve che si è abbattuta ieri sulla Danimarca ha intrappolato centinaia di automobilisti sulle strade di tutto il Paese, uno di loro ha raccontato alla tv nazionale di essere in macchina da 16 ore senza acqua né cibo poiché il tempo di attesa prima che i servizi di emergenza possano liberare le strade si è rivelato molto lungo: lo riporta il Jyllands Posten. Un’altra automobilista ha riferito di essere rimasta bloccata sull’autostrada tra Hadsten e Randers per più di 8 ore.