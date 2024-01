Freddo e neve in Svizzera, a Losanna oltre 48 ore di ghiaccio | DATI

MeteoWeb

L’inverno si è fatto sentire in questi giorni in Europa dopo un inizio all’insegna delle temperature miti. Una lunga e intensa ondata di gelo ha prima colpito la Scandinavia, stracciando tanti record, mentre un’altra ondata di freddo ha poi interessato l’Europa orientale e centrale. In queste condizioni, non sono mancate le nevicate, che hanno interessato anche la Svizzera, inclusa l’area di Losanna, città sul Lago di Ginevra. Proprio nell’area del lago, si sono raggiunti valori fino a 25cm di neve fresca (secondo i dati forniti da MeteoSvizzera al 10 gennaio). In queste condizioni, la città di Losanna ha registrato oltre 48 ore di ghiaccio, ossia 48 ore in cui la temperatura non è salita sopra lo zero.

Oggi, venerdì 12 gennaio, Losanna ha registrato una temperatura minima di -2°C e una massima di -1°C. Ieri, 11 gennaio, la minima è stata di -1°C e la massima di 0°C. Mercoledì 10 gennaio, la minima è stata ancora di -1°C, mentre la massima è stata di +2°C (dato delle ore 13). Sperimentare oltre 48 ore sottozero in una città come Losanna che è sulle sponde di un lago al confine con l’Italia è considerevole. Nella gallery scorrevole in alto, alcune immagini della città imbiancata dalla neve il 10 gennaio.