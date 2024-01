Freddo e vento a Udine: scatta il piano anti neve e ghiaccio

MeteoWeb

Nel pomeriggio, è arrivato il vento di Bora a Udine che potrebbe contribuire a ridurre l’umidità, ma senza risolvere il pericolo di ghiaccio al suolo. Il termometro, infatti, potrebbe scendere fino a -4°C nella mattinata di domani e nelle giornate successive. Alla luce di queste previsioni meteo e delle precipitazioni già in corso, unite al repentino abbassamento delle temperature, il Comune di Udine ha attivato il piano dedicato alla prevenzione di neve e ghiaccio sulle strade e sui marciapiedi.

Le squadre comunali si attiveranno per applicare uno specifico trattamento preventivo antighiaccio ai punti critici per il traffico veicolare e pedonale, come rotonde, cavalcavia e rampe, già da questa notte. Gli interventi – dalle alle 22 di stasera fino alle 7 di domani – riguarderanno 48 chilometri di strade corrispondenti a circa una cinquantina di punti della viabilità cittadina, mentre sono 130 i punti che verranno salati manualmente per evitare cadute di pedoni, in particolare sui marciapiedi di fronte a scuole, uffici, servizi pubblici, edifici di culto.

