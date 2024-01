Fusione nucleare: Singapore potenziale leader in Asia sulla ricerca

MeteoWeb

Gli addetti del settore sono fermamente convinti che Singapore abbia il potenziale per emergere come il principale centro di ricerca in Asia nel campo della fusione nucleare, un settore in veloce crescita che replica il processo di generazione di energia del Sole. Benché la fusione nucleare non sia ancora economicamente praticabile, la sua ricerca sta guadagnando slancio poiché i Paesi cercano nuove fonti di energia rinnovabile. Gli esperti del settore ritengono che Singapore possa svolgere un ruolo significativo nello sviluppo della fusione nucleare, concentrando la sua attenzione su settori cruciali come la scienza dei materiali e la produzione avanzata.

Warrick Matthews, CEO di Tokamak Energy nel Regno Unito, ha evidenziato che Singapore rappresenta una combinazione ideale per l’innovazione nel campo della fusione nucleare. La città-stato potrebbe svolgere un ruolo chiave nel favorire la commercializzazione di questa forma di energia. La sua posizione strategica, insieme alla sua eccellenza nelle scienze e nella tecnologia, la rendono particolarmente adatta per contribuire al progresso e alla successiva implementazione della fusione nucleare come fonte di energia sostenibile.

