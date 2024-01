Anche oggi grande gelo sui Balcani, temperature clamorose. A Catania e Siracusa più freddo che a Helsinki e Tallin | DATI

MeteoWeb

Mentre l’Anticiclone avanza sul Mediterraneo occidentale determinando in queste ore il primo netto aumento delle temperature tra Spagna, Francia meridionale e anche i settori più occidentali dell’Italia (Sardegna in primis), fa ancora molto freddo sui Balcani dove questa mattina per la terza alba consecutiva la colonnina di mercurio è piombata su valori glaciali, in alcuni casi persino più bassi rispetto ai giorni precedenti, soprattutto in Romania, Bulgaria e Grecia per la concomitanza tra il fenomeno dell’inversione termica e l’effetto albedo innescato dalla presenza abbondante della neve al suolo.

Tra le principali città dei Balcani, da segnalare temperature minime di -15,1°C a Sofia, -9,8°C a Bucarest, -4,2°C a Lubiana e -3,8°C a Belgrado. Notevoli anche i -2,7°C di Varna, in Bulgaria, sulla costa del Mar Nero. Freddo glaciale anche oggi in Grecia con -18,2°C a Florina (637 metri di altitudine), -15,7°C a Koilada (660 metri di altitudine), -15,4°C a Ptolemaida (606 metri di altitudine), ma con valori polari anche in alcune grandi città dove la temperatura è piombata a -6,9°C a Giannina, -4,8°C a Larissa, -2,1°C a Trikala. Notevolissimi i e -0,4°C a Igoumenitsa sulla costa del mar Jonio alla stessa latitudine di Cosenza, e -0,4°C anche a Zante sempre sulla costa jonica alla stessa latitudine di Catania.

A proposito di Catania: anche nella Sicilia orientale le temperature hanno raggiunto valori molto bassi questa mattina grazie all’inversione termica da cielo stellato e calma di venti. Spiccano i dati delle temperature minime di +2,5°C a Siracusa e proprio a +2,4°C a Catania. Particolarmente notevole il confronto tra questi valori nell’estremo Sud dell’Europa, sulle coste del Mediterraneo, e invece il gran caldo che sta interessando le zone più settentrionali del Continente. Le temperature minime odierne, infatti, sono state di ben +7,5°C a Parigi, +5,3°C a Bruxelles, +4,8°C a Stoccolma, +4,4°C a Copenaghen, +4,1°C a Oslo, +3,6°C a Varsavia, +3,2°C a Tallin, +2,9°C a Praga, +2,4°C a Riga ed Helsinki.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.