Gelo in Scandinavia, nuovo record del Secolo per la Fennoscandia. Temperatura clamorosa a Oslo

MeteoWeb

Continua il freddo record che attanaglia da ormai più di una settimana l’intera Penisola Scandinava. Questa mattina la storica stazione meteorologica di Blindern, il principale campus universitario di Oslo situato a Nordre Aker, nel centro della città, la temperatura ha raggiunto l’incredibile valore di -23,1°C in area urbana. Si tratta della temperatura più bassa mai raggiunta nella Capitale della Norvegia dal Gennaio 1987, cioè ben 37 anni fa, quando la temperatura aveva raggiunto -23,2°C.

In precedenza, soltanto tre volte la temperatura era scesa più in basso: a gennaio 1941 con il record di tutti i tempi a Oslo (-26,0°C) e a febbraio 1966 e febbraio 1985 quando in entrambi i casi era arrivata a -24,9°C. Quella di oggi a Oslo, quindi, è la temperatura più bassa degli ultimi 37 anni e la quinta temperatura più bassa di sempre da quando esistono i rilevamenti.

Fuori dalla zona urbana, nel piccolo villaggio scolastico di Bjørnholt che sorge in campagna ad appena 15 chilometri di distanza da Oslo, la temperatura ha raggiunto l’incredibile valore di -31,1°C, che è anche il dato più basso mai toccato in quest’area.

Come possiamo vedere dal grafico delle minime mensili, ad Oslo non si nota alcun trend al riscaldamento negli ultimi 80 anni nonostante l’espansione della città che ha determinato un’isola di calore certamente più significativa rispetto al passato.

Freddo, battuto il record del Secolo di tutta la Fennoscandia

Nei giorni scorsi le temperature avevano raggiunto valori eccezionali, inferiori ai -43°C in molte località, addirittura con un picco di -44,3°C all’aeroporto di Enontekiö, nel nord della Finlandia, alle 02:10 di ieri venerdì 5 gennaio. Con questo dato è stato battuto il record di temperatura più bassa del Secolo in tutta la Fennoscandia. Il precedente record era di -44,0°C e risaliva al 2001 a Storbo (Svezia), seguito dai -43,9°C di Drevsjø (Norvegia) sempre nel 2001. Al quarto posto ci sono i -43,8°C di due giorni fa a Naimakka (Svezia), e al quinto i -43,6°C di Kvikkjokk-Årrenjarka (Svezia) sempre dei giorni scorsi, alla pari con Inari & Kittilä (Finlandia) nel 2006.

Sempre ieri, la stazione meteorologica stradale non ufficiale di Enontekiö Hietajoki ha registrato -46,5°C ma questo dato – seppur attendibile – non ha una serie storica e quindi non fa parte di quelli considerati ufficiali.