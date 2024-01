Germania, incendio in ospedale a Uelzen: un morto e 6 feriti gravi

MeteoWeb

Tragico incendio nella serata di ieri in un ospedale della città tedesca di Uelzen, a Sud di Amburgo in Bassa Sassonia: una persona ha perso la vita e molte altre sono rimaste ferite, come comunicato dalla polizia locale. Sei persone sono in condizioni gravi, mentre numerose presentano ferite di lieve entità, come precisato dalle autorità competenti.

L’incidente ha avuto inizio alle 22:45, e al momento dell’arrivo del personale dei servizi di emergenza al terzo piano dell’ospedale, si sono trovati di fronte a fiamme e una densa coltre di fumo, come riferito dalla polizia. L’edificio è stato interessato da evacuazione immediata una volta che l’incendio è stato sotto controllo, in risposta alle richieste di aiuto provenienti dall’interno.

Le autorità hanno avviato un’indagine sulle cause dell’incendio, stimando che i danni materiali siano superiori a un milione di euro.