Giappone, erutta il vulcano Otake sull’isola di Suwanose

Un vulcano sull’isola di Suwanose, nel sud-ovest del Giappone, ha eruttato oggi poco dopo la mezzanotte ora locale, secondo quanto riferito dall’agenzia meteorologica del Paese. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti e non sono state ordinate evacuazioni. Ma l’Agenzia meteorologica giapponese ha esortato gli abitanti della zona a “evitare dall’entrare nella zona di pericolo“.

L’eruzione è avvenuta sul monte Otake, ha riferito l’agenzia di notizie giapponese Kyodo, aggiungendo che c’è “la possibilità che grandi rocce vengano scagliate in aria entro un raggio di circa due chilometri dal cratere“. Il Giappone si trova sull’Anello di Fuoco del Pacifico, un’area di intensa attività sismica e vulcanica che si estende attraverso il sud-est asiatico e attraverso il bacino del Pacifico.