Giovane precipita in un canalone per oltre 100 metri nel Lecchese: è grave

Grave incidente in montagna questo pomeriggio a Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Poco dopo le 14, vicino al Rifugio Brioschi, un giovane di 29 anni è precipitato in un canalone per oltre cento metri. Soccorso dal 118, il giovane è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, con traumi a testa, volto, schiena e arti.