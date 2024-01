Hertz fa marcia indietro: vende 20.000 auto elettriche per tornare ai veicoli a benzina

MeteoWeb

Cambio di rotta per Hertz, colosso dell’autonoleggio. A sorpresa, ha annunciato che ha intenzione di vendere un terzo della sua flotta di auto elettriche e tornare a investire nelle vetture tradizionali in seguito alla domanda debole e agli alti costi di riparazione per le batterie. La vendita di 20.000 veicoli elettrici è iniziata lo scorso mese e continuerà nel corso del 2024.

La mossa segna un’inversione di tendenza per Hertz, che nel 2021 aveva scommesso sui veicoli elettrici con un ordine di 100.000 veicoli da Tesla: con i tagli ai prezzi di queste auto, è stato peraltro intaccato il valore della sua flotta elettrificata. Il cambio di rotta annunciato oggi riflette il rallentamento della domanda di auto elettriche negli Stati Uniti. Secondo gli obiettivi di Hertz, la vendita aiuterà a bilanciare meglio l’offerta rispetto alla domanda di veicoli elettrici prevista dai clienti.

L’azienda taglierà, inoltre, una parte consistente dei noleggi a basso margine e ridurrà le spese elevate associate ai veicoli elettrici. Inizialmente, aveva fissato l’obiettivo di elettrificare un quarto della sua flotta entro la fine del 2024, ma ha fatto marcia indietro e ha detto che si concentrerà sull’incontro tra domanda e offerta. “Le automobili elettriche non sono al livello di domanda che abbiamo anticipato. Potremmo essere stati più avanti di noi stessi“, ha affermato Stephen Scherr, Chief Executive Officer di Hertz.

Gli acquirenti statunitensi esitano a passare all’auto elettrica, preoccupati che non ci siano abbastanza posti dove collegarsi o che i loro viaggi siano troppo limitati dall’autonomia della batteria. Ad ogni modo, Hertz ha annunciato che continuerà a offrire veicoli elettrici ai clienti e che sta lavorando per migliorare la redditività della flotta rimanente, ampliando le infrastrutture di ricarica e collaborando con i produttori di veicoli elettrici per accedere a ricambi più convenienti. Una volta completate le vendite, previste entro il 2025, Hertz ritiene che la mossa genererà maggiori entrate al giorno e ridurrà gli ammortamenti e le spese operative.