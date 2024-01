IA contro le inondazioni: il futuro della sicurezza con 7Analytics

MeteoWeb

La crisi climatica sta intensificando le minacce di eventi catastrofici come le inondazioni, mettendo a rischio milioni di vite in tutto il mondo. In questo contesto critico, l’intelligenza artificiale (IA) emerge come una risorsa cruciale per prevenire, mitigare e gestire gli impatti delle inondazioni. Il sistema sviluppato da 7Analytics, un gruppo di scienziati norvegesi, incarna l’avanguardia di questa rivoluzione, affrontando la complessità della prevenzione con approcci multifattoriali.

L’allarme globale delle inondazioni

Il rapporto della Banca Mondiale, pubblicato a giugno 2022, rivela che 1,8 miliardi di persone vivono in aree a rischio di inondazioni. Questo dato, purtroppo, è probabile che sia aumentato nel corso del tempo. La comprensione di questa scala di rischio sottolinea l’urgente necessità di adottare tecnologie all’avanguardia per prevenire tragedie umane e proteggere le comunità vulnerabili.

Il sistema 7Analytics

Il cuore del sistema di 7Analytics è un intricato intreccio di dati e analisi. Partendo dalle previsioni meteorologiche avanzate per i successivi sette giorni, il sistema tiene conto di variabili quali piogge intense e eventi estremi. Questi dati vengono poi incrociati con informazioni sulla morfologia del territorio, la rete idrografica, e la struttura urbana. L’analisi delle capacità di drenaggio e smaltimento delle acque completa il quadro, consentendo al sistema di predire con precisione i rischi di allagamenti.

In un mondo in cui una quinta parte della popolazione globale vive in zone soggette ad alluvioni, l’adozione di tecnologie come quella di 7Analytics assume un ruolo chiave nella prevenzione. La capacità di fornire allerte tempestive e di coordinare evacuazioni mirate può fare la differenza tra la vita e la morte per molte persone. La prevenzione diventa, quindi, l’elemento centrale nella gestione delle emergenze ambientali.

Nonostante le difficoltà iniziali di 7Analytics nel reperire finanziamenti nel 2020, l’azienda sta ora guadagnando il supporto di investitori che riconoscono la sua importanza nella prevenzione delle inondazioni. Questo cambio di atteggiamento riflette una crescente consapevolezza degli impatti delle inondazioni e del ruolo cruciale che l’IA può svolgere nella protezione delle comunità.

L’impegno di Google e di altre aziende

Al di là di 7Analytics, altre aziende, come la londinese Neara, stanno contribuendo con approcci diversificati. Le simulazioni digitali delle inondazioni di Neara offrono soluzioni su misura per aziende elettriche, dimostrando che l’IA può essere adattata a specifiche esigenze settoriali, rafforzando la flessibilità e l’efficacia di queste tecnologie.

Google, un gigante tecnologico, ha dimostrato un impegno duraturo nel campo della sicurezza ambientale. Fin dal 2018, l’azienda utilizza l’IA per rilevare e segnalare inondazioni. Google Maps, offrendo informazioni in tempo reale sui disastri naturali, ha contribuito a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione, dimostrando che anche le grandi corporazioni possono avere un impatto positivo sulla sicurezza globale.

L’IA è il fulcro di una nuova era nella gestione delle inondazioni, offrendo soluzioni avanzate che possono proteggere popolazioni intere. Investire in queste tecnologie non è solo un atto di previdenza, ma una responsabilità globale. La rivoluzione anti-inondazioni è in corso, e la collaborazione tra scienza, tecnologia e finanziamenti è essenziale per garantire un futuro più sicuro per tutti.