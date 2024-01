MeteoWeb

Il recente sondaggio condotto su un vasto campione di 2.778 ricercatori nel campo dell’intelligenza artificiale (IA) ha suscitato una serie di riflessioni profonde sulla direzione futura dell’umanità. Le risposte dei partecipanti evidenziano un notevole grado di incertezza e disaccordo all’interno della comunità scientifica, rivelando timori concreti ma anche un bagaglio di speranze legate all’evoluzione dell’IA. Uno degli aspetti più sconcertanti emersi dal sondaggio è la percezione di un rischio non trascurabile di estinzione umana correlato all’IA.

Tra realismo e apprensioni

Più della metà dei ricercatori intervistati ritiene che esista una probabilità del 5% che l’IA avanzata possa portare a esiti così estremi. L’autrice Katja Grace, del Machine Intelligence Research Institute in California, ha sottolineato come questa preoccupazione diffusa sia più significativa della percentuale esatta di rischio, indicando un allarme reale all’interno della comunità di ricerca.

Tuttavia, la strada verso il futuro dell’IA è percorsa da molteplici bivi. Mentre il 10% dei partecipanti vede la possibilità che le macchine superino gli umani in “ogni possibile compito” entro il 2027, e il 50% prevede questa eventualità entro il 2047, il 68,3% mantiene un’ottica ottimistica, sostenendo che risultati positivi derivanti dall’IA superumana sono più probabili di quelli negativi. Questo suggerisce che, nonostante le apprensioni, la maggioranza dei ricercatori vede il lato positivo delle potenzialità dell’IA avanzata.

Disaccordo tra i ricercatori

L’incertezza e il disaccordo tra i ricercatori emergono chiaramente nella discussione su accelerare o rallentare i progressi dell’IA. La necessità di definire regole comuni e mitigare i rischi si riflette nelle dichiarazioni di personalità di spicco come Demis Hassabis e Sam Altman, che identificano l’IA come una possibile minaccia esistenziale per l’umanità. La dichiarazione sottolinea la priorità di mitigare il rischio di estinzione da parte dell’IA, paragonandolo a minacce globali come pandemie e guerra nucleare.

Questo appello all’azione riflette la consapevolezza crescente all’interno del settore dell’IA che la tecnologia, se non guidata con attenzione ed etica, potrebbe comportare conseguenze irreversibili. Il direttore esecutivo del Center for AI Safety, Dan Hendrycks, sottolinea che l’obiettivo della dichiarazione è chiaro: attirare l’attenzione sul fatto che numerose persone all’interno del settore esprimono preoccupazioni in privato, sfatando il comune malinteso che solo pochi sono pessimisti sul futuro dell’IA.

Scenari apocalittici

Mentre alcune voci nella comunità scientifica temono scenari apocalittici in stile Terminator, con IA che sfuggono al controllo umano, altri ritengono che tali visioni siano eccessivamente pessimistiche. Sottolineano le sfide attuali dell’IA, come la complessità di gestire persino compiti apparentemente banali, come la guida autonoma.

Nonostante queste divergenze, un punto incontestabile emerge: l’IA, anche senza raggiungere uno stadio di sviluppo avanzato, rappresenta già una minaccia in diversi contesti. Dalla sorveglianza di massa alla diffusione di disinformazione, i sistemi di intelligenza artificiale possono influenzare e alterare il nostro mondo in modi profondi e potenzialmente dannosi.

La comunità scientifica si trova ora di fronte a una responsabilità cruciale: guidare lo sviluppo dell’IA in modo etico, affrontando le incertezze e i rischi con determinazione, al fine di garantire che questa tecnologia contribuisca positivamente al progresso umano anziché minacciarlo.