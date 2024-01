Il Radon è radioattivo: secondo uno studio provoca Ictus

MeteoWeb

Il radon, un gas inodore e incolore, comunemente presente negli ambienti interni, è stato recentemente associato a un aumento significativo del rischio di ictus, secondo uno studio condotto dalla University of North Carolina di Chapel Hill e pubblicato sulla rivista Neurology. Questa scoperta solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza dell’aria interna negli edifici e sottolinea l’importanza di approfondire la comprensione degli effetti del radon sulla salute umana.

Il Radon e la sua natura radioattiva

Il radon è un gas radioattivo derivante dal decadimento di vari elementi, con particolare attenzione al radio. Nonostante sia inodore e incolore, il radon è classificato come agente cancerogeno, conosciuto per aumentare il rischio di sviluppare il tumore ai polmoni. Presente in varie quantità nell’aria interna di tutti gli edifici, il suo potenziale cancerogeno diventa rilevante solo oltre una certa soglia.

Il nuovo studio e i rischi sulla salute

Lo studio ha coinvolto circa 160.000 donne, monitorate per un periodo di 13 anni, al fine di stabilire una correlazione tra l’esposizione al radon e il rischio di ictus. I risultati hanno rivelato un aumento del 14% nel rischio di ictus per le donne che vivevano nelle aree con concentrazioni più elevate di radon rispetto a quelle con concentrazioni inferiori. Sorprendentemente, anche a livelli al di sotto delle soglie di sicurezza stabilite, si è verificato un aumento del 6% del rischio di ictus.

Dichiarazioni del coordinatore dello studio

Eric A. Whitsel, coordinatore dello studio, ha sottolineato l’importanza dei risultati, affermando: “È importante notare che abbiamo riscontrato un aumento del rischio di ictus tra coloro che sono esposti a concentrazioni di radon al di sotto dell’attuale soglia basata sul cancro del polmone.” Ha inoltre evidenziato la necessità di ulteriori studi per confermare tali risultati, sottolineando che una conferma rappresenterebbe un’opportunità cruciale per migliorare la salute pubblica.

Implicazioni per la salute pubblica

Le implicazioni di questo studio sono significative, poiché suggeriscono che le attuali soglie di sicurezza potrebbero non essere sufficienti a proteggere la popolazione dall’ictus correlato al radon radioattivo. Questa scoperta solleva la necessità di rivedere le linee guida attuali e di implementare misure preventive più rigorose per ridurre l’esposizione al radon negli ambienti interni.

