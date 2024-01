Incendi sulle montagne di Città del Capo: comunità costiere evacuate | FOTO

MeteoWeb

Incendi propagatisi dalle montagne circostanti sono andati fuori controllo per il secondo giorno a Città del Capo, in Sudafrica, costringendo all’evacuazione delle piccole città costiere vicine. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione completa di Pringle Bay, un villaggio costiero popolare tra i vacanzieri a circa 80 chilometri da Città del Capo. Ieri, invece, sono state evacuate parti della vicina città di Betty’s Bay. Gli incendi sono relativamente comuni nelle catene montuose attorno a Città del Capo e più a valle lungo la costa durante l’estate sudafricana, ma è insolito che le città vengano completamente evacuate.

Gli incendi sono iniziati ieri, lunedì 29 gennaio, e sono stati alimentati dal clima caldo e secco e dai forti venti costieri. Annelie Rabie, sindaco del comune di Overstrand che supervisiona le città, ha detto che nella zona sono scoppiati almeno sei incendi. Quattro sono stati contenuti o estinti, ha aggiunto, ma uno si sta dirigendo direttamente verso Pringle Bay. Il governo di Overstrand ha affermato che un piccolo numero di case è stato distrutto. Non si sono registrati feriti ma le autorità hanno emesso un codice rosso, il che significa che gli incendi rappresentano un pericolo serio e immediato per persone e cose. Inoltre, secondo il governo, è andato in fiamme circa il 95% della vicina riserva naturale.

I residenti di Pringle Bay si stanno trasferendo in una città vicina, hanno detto le autorità locali, mentre i Vigili del Fuoco hanno lottato per tenere sotto controllo gli incendi rimanenti. Gli elicotteri raccolgono l’acqua dall’oceano e la scaricano sugli incendi.

Nelle ultime settimane, sono scoppiati incendi in numerose parti della provincia del Capo Occidentale, incluso uno durante il weekend sui pendii della famosa Table Mountain che domina Città del Capo. La situazione è stata rapidamente messa sotto controllo. Il Dipartimento delle foreste, della pesca e dell’ambiente ha affermato che le sue squadre antincendio stanno lavorando sugli incendi in quattro regioni del Capo Occidentale. Un incendio arde da nove giorni.

Un enorme rogo ha devastato la Table Mountain nel 2021, causando ingenti danni e richiedendo giorni per essere spento. Secondo il governo locale del Capo Occidentale, le principali cause degli incendi sono i mozziconi di sigaretta, l’accensione di fuochi, gli incendi di detriti e talvolta gli incendi dolosi. I venti costieri alimentano i roghi e possono renderli imprevedibili.

