Incendio in un negozio a Xinyu: decine di vittime in Cina

Un incendio scoppiato in un negozio ha ucciso almeno 39 persone nella provincia centrale dello Jiangxi, in Cina. “Alle 15:24 (le 8:24 italiane) del 24 gennaio, è scoppiato un incendio al piano sotterraneo di un negozio a Xinyu, nello Jiangxi”, ha riferito l’emittente statale CCTV che aveva parlato di 25 morti in un primo bilancio, poi aggravatosi. “Altre sono rimaste ferite e curate in ospedale”, riporta ancora CCTV, mentre un’altra decina di persone sarebbe ancora intrappolata o dispersa. I media non hanno riferito la causa precisa dell’incendio.

Le fiamme sono divampate nel quartiere di Yushui, ma poi si sono estese rapidamente all’intero isolato. Sono stati dispiegati oltre 100 Vigili del Fuoco, poliziotti e funzionari governativi locali per gestire l’incidente. La Polizia, nelle drammatiche immagini postate sui social media in mandarino, ha posizionato addirittura normali materassi a terra incoraggiando le persone a saltare dal primo piano di fronte all’avanzata delle fiamme. Le autorità locali hanno avviato un’operazione di soccorso ed è in corso un’indagine sulla causa dell’incendio.

L’incidente avviene appena cinque giorni dopo che un incendio in tarda serata in una scuola nella provincia centrale cinese dell’Henan ha ucciso 13 persone.

