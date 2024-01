Lazio, incendio distrugge dieci ettari di collina a Pastena

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco sono stati impegnato nelle attività di spegnimento di un incendio oggi in provincia di Frosinone. L’intervento è iniziato intorno alle 10 di questa mattina sui monti di Pastena dove è stato necessario l’intervento degli specialisti per indirizzare da terra un elicottero con cui circoscrivere le fiamme. Il rogo ha distrutto dieci ettari di collina. L’incendio è stato estinto poco dopo le ore 16 ed ora si sta indagando per stabilirne le cause.

