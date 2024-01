Incidente in Giappone: aereo Cathay urtato su pista da velivolo Korean Air

MeteoWeb

La compagnia aerea Cathay Pacific ha dichiarato che uno dei suoi velivoli è stato “colpito” da un aereo di linea Korean Air in fase di rullaggio in un aeroporto giapponese. Al momento non sono stati riportati feriti. “Cathay Pacific conferma che oggi (16 gennaio) c’è stato un incidente che ha coinvolto un aereo Cathay Pacific mentre era in sosta all’aeroporto New Chitose di Sapporo. Il nostro aereo, che in quel momento era fermo senza viaggiatori né equipaggio a bordo, è stato colpito da un A330 di Korean Air che stava rullando“, ha spiegato Cathay in una nota.