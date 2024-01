Incidente con ultraleggero in Spagna, morto italiano

MeteoWeb

Tragico incidente aereo in Spagna: Loris Sabatucci, 48 anni, originario di Piacenza ma residente a Milano, è deceduto sabato sera. La notizia è stata riportata dal quotidiano piacentino Libertà, che cita fonti spagnole, mentre l’ufficialità dell’identità della vittima è ancora in attesa della conferma attraverso i test del DNA della Guardia Civil.

L’incidente si è verificato dopo le 8 di sera in una zona boscosa chiamata Beteta, a Est di Madrid. Al suo fianco si trovava una donna di 31 anni, rimasta ferita e trasportata d’urgenza in elicottero in ospedale. Sabatucci era alla guida di un ultraleggero Pelegrin Dragoncello.