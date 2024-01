India: a Chennai il primo centro sperimentale per Hyperloop

MeteoWeb

ArcelorMittal, in collaborazione con l’Hyperloop Team dell’Indian Institute of Tecnology di Madras, realizzerà in India il primo laboratorio di tutta l’Asia per la sperimentazione della tecnologia di trasporto Hyperloop. Lo annuncia ArcelorMittal. All’Hyperloop Team dell’Indian Institute of Tecnology di Madras è affidato il design e la gestione del progetto. Hyperloop è il treno a levitazione magnetica in grado di sfrecciare a 1.220km/h all’interno di un tubo depressurizzato.

Oltre che dal gigante indiano dell’acciaio, la struttura sarà realizzata dalla Arcelor Mittal Nippon Steel nel Discovery campus dell’IIT, alla periferia di Chennai. Per la costruzione del tubo a bassa pressione di 400 metri di lunghezza dove saranno eseguiti i test, l’azienda fornirà 400 tonnellate di acciaio.

Mentre Elon Musk ha abbandonato a fine 2023 il suo progetto di trasporto pneumatico ad altissima velocità Hyperloop One, le Ferrovie Indiane sono partner del progetto appena annunciato, assieme alla start-up TuTr. “Questa rara collaborazione tra governo, accademia e industria“, ha commentato Aravind S Bharadwaj, responsabile del Hyperloop Tecnology Development Team dell’IIT, uno dei numerosi istituti tecnologici che sono il fiore all’occhiello delle università pubbliche indiane, “getta le premesse per la creazione di una tecnologia efficiente, sostenibile ed abbordabile capace di rispondere alle esigenze della mobilità di massa del futuro”.