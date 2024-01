Inondazioni e incendi in Colombia: verso decreto per lo stato di calamità naturale

MeteoWeb

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha annunciato l’intenzione di emanare un decreto per dichiarare lo stato di calamità naturale, valido per un anno, a causa degli impatti sinora causati da El Niño e di quelli che potrebbe continuare a generare nei mesi a venire. Attraverso i suoi canali social, il capo dello Stato ha dichiarato: “Come già fatto durante la stagione delle inondazioni, verrà emesso un decreto per lo stato di calamità naturale al fine di riassegnare le risorse necessarie“.

Petro ha inoltre ordinato l’attivazione dei protocolli per richiedere assistenza internazionale allo scopo di affrontare l’emergenza degli incendi boschivi. Secondo le dichiarazioni del presidente, quest’anno si sono verificati oltre 500 incendi e 60 comuni sono già colpiti da gravi condizioni di stress idrico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.