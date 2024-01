L’Intelligenza Artificiale può predire le varianti del COVID-19

MeteoWeb

Nel costante sforzo di combattere la pandemia da COVID-19, un nuovo studio condotto da Retsef Levi e il suo team ha gettato le basi per un rivoluzionario modello di intelligenza artificiale (IA) in grado di predire con una notevole precisione quali varianti del virus SARS-CoV-2 potrebbero scatenare nuove ondate di infezione. Questo approccio, basato su analisi approfondite di sequenze genetiche e dati epidemiologici provenienti da diverse fonti internazionali, apre la strada a una strategia più mirata ed efficace nel gestire la diffusione del virus.

Analisi delle sequenze genetiche del Covid-19

Il team di ricerca ha esaminato con attenzione 9 milioni di sequenze genetiche di SARS-CoV-2 provenienti da 30 paesi, raccogliendo dati dalla Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GISAID). Questo ampio dataset è stato fondamentale per identificare le caratteristiche che potrebbero modellare la diffusione virale e comprendere meglio la diversità delle varianti. Tra le variabili considerate vi sono anche le mutazioni specifiche delle regioni spike del virus, elemento cruciale per la comprensione delle dinamiche di contagio.

Fattori modellati dall’IA

L’IA ha analizzato dati cruciali, tra cui i tassi di vaccinazione, i tassi di infezione, la densità della popolazione e altri fattori epidemiologici. Questo approccio innovativo ha permesso di individuare elementi predittivi chiave per anticipare la diffusione di varianti infettive, considerando un quadro più completo delle dinamiche socio-sanitarie. L’analisi ha anche tenuto conto delle modalità di trasmissione specifiche di ciascuna variante, distinguendo i diversi ceppi in base alla loro capacità di propagazione.

Modello di valutazione del rischio del Covid-19

Basandosi sui risultati dell’analisi, il team ha sviluppato un modello di valutazione del rischio abilitato al machine learning. Questo modello è in grado di prevedere con un’accuratezza del 72,8% le varianti che causeranno almeno 1.000 casi per milione di persone nei successivi tre mesi, anche con una breve finestra di osservazione di una sola settimana dal rilevamento. Importante notare che il modello considera anche le politiche di vaccinazione adottate in ciascun paese, integrando i dati in tempo reale per una valutazione dinamica del rischio.

Performance predittiva

Un elemento degno di nota è che la performance predittiva del modello aumenta significativamente con il passare del tempo. Dopo due settimane di osservazione, la precisione si attesta all’80,1%, offrendo così un quadro più affidabile delle dinamiche di diffusione virale, fondamentale per una risposta tempestiva ed efficace. Questo aspetto rende il modello particolarmente adatto per guidare le decisioni nelle fasi critiche di gestione delle pandemie.

Tra i predittori più robusti di infettività di una variante, spiccano la traiettoria precoce delle infezioni causate dalla variante stessa, le mutazioni spike e la diversità delle mutazioni rispetto alla variante dominante. Questi elementi forniscono un’importante guida per identificare tempestivamente le varianti a rischio, facilitando una gestione mirata delle risorse sanitarie. L’analisi ha evidenziato anche la correlazione tra la resistenza alle misure preventive e la pericolosità delle varianti, contribuendo a una comprensione più approfondita dei rischi associati.

Prospettive future e applicazioni dell’IA

Gli autori suggeriscono che questo approccio modellistico potrebbe estendersi oltre il contesto del COVID-19, offrendo un quadro predittivo per il corso futuro di altre malattie infettive. Questo potenziale allargamento dell’applicazione dell’IA apre nuove strade nella prevenzione e gestione delle malattie infettive a livello globale, contribuendo a costruire una risposta più rapida ed efficace alle emergenze sanitarie. Inoltre, il modello potrebbe essere adattato per valutare l’efficacia di nuovi protocolli di trattamento e terapie, aprendo la strada a una medicina personalizzata basata su dati predittivi.

Il modello di intelligenza artificiale sviluppato da Levi e il suo team si presenta come una pietra miliare nella lotta contro la pandemia. La sua capacità di predire con precisione la diffusione di varianti virali offre nuove prospettive nel monitoraggio e nella gestione delle infezioni, aprendo la strada a un futuro in cui la tecnologia e la scienza collaborano per proteggere la salute pubblica in maniera più approfondita e informata. Il modello si configura come uno strumento fondamentale per anticipare e mitigare gli impatti delle future emergenze sanitarie globali.