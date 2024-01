Segreti nell’intestino: come il microbiota guida l’ansia sociale

MeteoWeb

La crescente comprensione del ruolo del microbiota intestinale nella salute umana ha portato a scoperte sorprendenti, tra cui la sua possibile correlazione con l’ansia sociale. Una ricerca recente pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences ha sollevato l’interessante ipotesi che i microrganismi che popolano il nostro intestino possano influenzare il disturbo d’ansia sociale o fobia sociale. In questo articolo, esploreremo la connessione tra il microbiota intestinale e la paura degli altri, analizzando uno studio condotto dall’University College Cork in Irlanda e dall’Ospedale Universitario di Francoforte.

Microbiota e sfera emotiva

Numerosi studi hanno evidenziato il ruolo significativo del microbiota intestinale nell’influenzare la sfera emotiva e i comportamenti umani. La composizione del microbiota sembra giocare un ruolo chiave nelle alterazioni associate a disturbi mentali e malattie neurodegenerative. La fobia sociale, caratterizzata da intense reazioni emotive in situazioni sociali, potrebbe avere radici profonde nel nostro intestino, secondo le ricerche sempre più condivise in questo campo.

Ansia sociale nei topi trapiantati

Per verificare l’ipotesi della correlazione tra microbiota e fobia sociale, scienziati dell’University College Cork e dell’Ospedale Universitario di Francoforte hanno condotto un esperimento su topi. Sottoponendo i roditori a trapianti fecali di donatori affetti da disturbo di ansia sociale, hanno neutralizzato il microbiota intestinale originario degli animali con farmaci specifici. I topi sono stati poi divisi in due gruppi, ricevendo trapianti fecali da individui con o senza fobia sociale.

In situazioni sociali, i topi che avevano ricevuto trapianti fecali da individui con fobia sociale hanno manifestato chiari sintomi di ansia, in contrasto con il gruppo di controllo. Gli animali sono stati esposti a interazioni con topi sconosciuti o familiari, e solo quelli trapiantati con batteri associati alla fobia sociale hanno mostrato una risposta ansiosa. Questi risultati suggeriscono una diretta connessione tra il microbiota intestinale e il comportamento sociale degli individui.

Analisi del microbiota

Un’analisi più approfondita del microbiota ha rivelato differenze significative nella popolazione batterica tra i due gruppi di topi. La concentrazione ridotta di tre specifici tipi di batteri nei topi trapiantati con materia fecale di individui con fobia sociale è emersa come un elemento chiave. Inoltre, variazioni nei livelli di ossitocina e di altri neurotrasmettitori, insieme a livelli di infiammazione più elevati, hanno contribuito a spiegare il comportamento ansioso osservato nei topi con microbiota associato alla fobia sociale.

La possibilità di influenzare la salute mentale agendo sul microbiota intestinale apre nuove vie per la comprensione e il trattamento di disturbi psicologici. Mentre la ricerca continua a esplorare questi legami complessi, si prospettano nuove frontiere nella promozione del benessere mentale attraverso l’equilibrio del nostro “giardino” intestinale.