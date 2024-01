Ombre sulla privacy: un istituto cinese ha violato AirDrop di Apple

MeteoWeb

Nel mondo sempre più interconnesso e tecnologicamente avanzato, la sottile linea tra privacy e sicurezza si sta sgretolando. Un recente rapporto proveniente dalla Cina rivela che un istituto sostenuto dallo Stato è riuscito a superare le difese di AirDrop di Apple, aprendo la strada a una serie di interrogativi sulle misure di crittografia e sulla lotta in corso tra i giganti tecnologici e coloro che cercano di sfruttare tali piattaforme per vari scopi.

Il colpo cinese su AirDrop

Secondo le informazioni divulgate dal governo di Pechino, questo istituto sarebbe riuscito a eludere le robuste misure di sicurezza di AirDrop, consentendo alle autorità di risalire all’origine dei contenuti condivisi. La capacità di identificare indirizzi e-mail e numeri di telefono associati ai messaggi AirDrop è stata utilizzata dalle forze dell’ordine per identificare diversi sospetti, ma l’ufficio giudiziario di Pechino non ha ancora confermato se ci sono stati arresti grazie a questa nuova capacità.

La lotta tra sicurezza e privacy

Il delicato equilibrio tra privacy e sicurezza è diventato sempre più difficile da mantenere con l’avanzare della tecnologia. Apple, che sottolinea la sicurezza di AirDrop attraverso la crittografia TLS, si è trovata a fronteggiare una sfida significativa. Durante le proteste di Hong Kong del 2019, gli attivisti hanno sfruttato AirDrop per condividere messaggi a favore della democrazia, mettendo a nudo la vulnerabilità di questa funzione.

La risposta di Apple

Di fronte a queste minacce alla sicurezza, Apple ha implementato nel 2022 nuove restrizioni su AirDrop in Cina. La durata per la quale gli utenti possono ricevere file o messaggi da persone non in contatto è stata limitata a intervalli di 10 minuti. Questa mossa è stata innescata dalle preoccupazioni riguardo all’uso di AirDrop da parte dei manifestanti per diffondere messaggi antigovernativi. La restrizione, inizialmente mirata solo agli utenti cinesi, è stata successivamente estesa a tutti gli utenti di iPhone, suggerendo una crescente consapevolezza delle minacce potenziali in tutto il mondo.

L’episodio di AirDrop solleva domande cruciali sulla sicurezza e la privacy nell’era digitale. Mentre le tecnologie avanzano, la necessità di proteggere le informazioni personali si scontra con il desiderio delle autorità di monitorare e regolare l’uso di tali piattaforme. La battaglia tra giganti tecnologici e coloro che cercano di sfruttare tali piattaforme per vari scopi continua, portando ad un costante rafforzamento delle misure di sicurezza e alla ridefinizione del concetto di privacy nell’era digitale.