IT Alert: nuovi test in Liguria, Marche e Lazio dal 30/01

Nel corso degli ultimi mesi, il sistema di allarme pubblico “IT Alert” ha attraversato una lunga fase di test, con simulazioni mirate in diverse regioni italiane. Dopo il successo delle prove in Abruzzo, Sicilia e Valle d’Aosta, l’attenzione si sposta ora su Liguria, Marche e Lazio, dove il corretto funzionamento del sistema verrà verificato in due scenari distinti: un incidente rilevante in uno stabilimento industriale (in conformità con la direttiva Seveso) e il collasso di una grande diga.

Il messaggio di test arriverà sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno nelle aree target, individuate come di seguito:

30 gennaio, ore 12 – Incidente rilevante a stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso, nel territorio compreso in un raggio di 2 km dall’impianto:

Regione Liguria, Stabilimento IPLOM, Busalla, Mignanego, Ronco Scrivia e Savignone (GE)

31 gennaio, ore 12 – Collasso grandi dighe:

Regione Marche, Diga di Rio Canale – Massignano (AP), Campofilone (FM)

6 febbraio, ore 12 Collasso grandi dighe:

Regione Lazio, Diga di Collemezzo – Ceprano, Arce, San Giovanni Incarico (FR)

Le date dei test potrebbero subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali si dovessero trovare impegnati in attività per eventuali allerte meteo-idro in atto o per situazioni di emergenza.

Simulazione di incidente in stabilimento industriale

Nella recente simulazione di un incidente in uno stabilimento industriale, il sistema “IT Alert” ha inviato il seguente messaggio di prova a tutti gli utenti nella zona interessata:

“TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”

Il messaggio, visibile su www.it-alert.gov.it, informava chiaramente sulla simulazione in corso e invitava gli utenti a verificare il tipo di messaggio che riceverebbero in caso di reale pericolo.

Il test ha fornito importanti informazioni sulla prontezza del sistema nel gestire situazioni di emergenza in impianti industriali sensibili. L’utilizzo di messaggi di prova ha permesso ai partecipanti di valutare l’efficacia delle comunicazioni in tempo reale, contribuendo così a rafforzare la preparazione e la consapevolezza delle comunità coinvolte.

Simulazione di collasso di una grande diga

La seconda fase di test si concentra sul collasso di una grande diga, un evento potenzialmente catastrofico. Anche in questo caso, “IT Alert” ha inviato il seguente messaggio di prova agli utenti nelle zone coinvolte:

“TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”

Questo scenario permette di valutare la capacità del sistema di gestire situazioni di pericolo legate a eventi naturali e infrastrutturali. La partecipazione attiva delle comunità coinvolte, attraverso la consultazione del sito e la compilazione del questionario disponibile nei giorni di test, è fondamentale per migliorare e ottimizzare ulteriormente il sistema di allarme pubblico.

Partecipazione attiva

Durante la fase di test, il sito ufficiale di “IT Alert” offrirà un questionario per raccogliere feedback e valutazioni dagli utenti. Questo strumento sarà fondamentale per identificare eventuali problemi e migliorare l’efficacia complessiva del sistema. La partecipazione della comunità è un elemento chiave per garantire che “IT Alert” sia pronto a fronteggiare emergenze reali in modo efficiente ed efficace.

La fase attuale di test di “IT Alert” rappresenta un importante passo avanti nella preparazione e nella sicurezza delle comunità italiane. L’implementazione di simulazioni realistiche e la partecipazione attiva degli utenti contribuiranno a rafforzare il sistema di allarme pubblico, garantendo una risposta tempestiva e coordinata in caso di emergenza. Per ulteriori informazioni e per partecipare attivamente, si invita la comunità a visitare www.it-alert.gov.it durante i giorni di test.

