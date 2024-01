In Italia oltre 3,6 milioni di persone vivono con una diagnosi di tumore

MeteoWeb

I tumori rappresentano la seconda causa di mortalità sia in Italia che nel mondo. Attualmente, più di 3,6 milioni di persone nel nostro Paese convivono con una diagnosi di tumore. Tuttavia, emergono dati positivi: la notizia confortante è che la sopravvivenza è in aumento per la maggior parte dei tipi di tumore, come evidenziato dal Ministero della Salute in un post su X.

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, che si terrà il 4 febbraio, il Ministero lancia un forte messaggio incentrato sulla prevenzione con l’hashtag #laprioritàseitu. Inoltre, venerdì 2 febbraio, presso l’Istituto Superiore di Sanità (Iss), si terrà il convegno “Close the Care Gap”, promosso da Aiom (Associazione Italiana Oncologia Medica), Fondazione Aiom e Iss.

