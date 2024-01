Forte maltempo in Australia: inondazioni nello Stato di Victoria, scattano le evacuazioni | FOTO

MeteoWeb

In Australia, a centinaia di persone è stato ordinato di evacuare le proprie case dopo che diffuse inondazioni hanno colpito parti dello Stato di Victoria, mentre il maltempo continua a colpire il Sud/Est del Paese. L’evacuazione è stata ordinata per le aree gravemente colpite nelle piccole città di Seymour e Yea, a circa 110 km a Nord di Melbourne. Le autorità hanno ordinato a residenti e turisti di lasciare immediatamente le proprie case poiché le acque di piena sono salite a livelli pericolosi. Numerose allerte per inondazione e temporali sono in vigore in tutto lo Stato di Victoria, con l’abbondante pioggia che ha allagato le strade. Le autorità hanno soccorso 38 persone dalle inondazioni e sono state effettuate quasi 1.000 richieste di soccorso, ha dichiarato il Servizio di Emergenza dello Stato di Victoria.

È previsto che le precipitazioni nel Nord/Est dello Stato di Victoria superino i 200 mm. Melbourne è stata risparmiata dalla fase peggiore del maltempo ma ha ricevuto una grande quantità di pioggia. Gli Stati dell’Australia Meridionale e del Nuovo Galles del Sud si stanno preparando a tempeste mentre la popolosa costa orientale del Paese continua a essere colpita da avverse condizioni meteo.