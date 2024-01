Maltempo, altra giornata di piogge in Campania: allagata la statale Quater Domitiana

MeteoWeb

Anche oggi si registrano disagi a causa del maltempo in Campania. Forti piogge stanno colpendo la regione, con gli accumuli maggiori nel Napoletano. Tra i dati pluviometrici più significativi (parziali) di oggi, segnaliamo: 53mm a Napoli (porto), 50mm a Napoli Rione Alto, 49mm a Napoli centro, Marano, 48mm al Monte Faito, 47mm a Quarto, 46mm ad Agerola. A causa di allagamenti registratisi a seguito delle forti piogge, lungo la strada statale 7 Quater “Domitiana” il traffico è rallentato, in particolare in direzione sud, tra gli svincoli di Varcaturo (km 47,000) e Lago Patria (km 44,000), fino all’innesto con l’Asse Mediano (SS162NC).

Anche in considerazione della strategicità dell’arteria viaria per la circolazione dell’intera area, sono stati attivati presidi del personale di Anas e della impresa che si occupa del pronto intervento, nei punti di maggiore criticità, anche nei pressi di Licola (km 49,000), allo scopo di non interrompere totalmente la viabilità. Allo stato attuale, si legge in una nota di Anas, permane la presenza di personale su strada, anche per regolamentare la circolazione con chiusure temporanee delle corsie di marcia.

