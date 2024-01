Maltempo Campania, stazione di Scafati allagata: stop ai treni tra Poggiomarino e Pompei

MeteoWeb

Altra giornata di forti piogge in Campania, con la provincia di Napoli a registrare le precipitazioni più intense. Tra i dati pluviometrici (parziali) più rilevanti, segnaliamo: 84mm nel Parco Nazionale del Vesuvio, 63mm a Summonte, 61mm a Pannarano, 57mm a Ospedaletto d’Alpinolo, 52mm a Marano, Roccapiemonte, 50mm a Castelvolturno, 48mm a Napoli Agnano Solfatara.

A Scafati, nel Salernitano, sono caduti 30mm di pioggia e la stazione si è allagata, con effetti sulla Circumvesuviana. “Causa allagamento della stazione di Scafati, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Poggiomarino e Pompei Santuario è interrotta”, comunica l’Ente Autonomo Volturno in una nota. L’Eav ha istituito un servizio su gomma sostitutivo a cura della ditta “Romano bus” sulla tratta al momento non servita. Prima dell’istituzione del servizio bus, il treno delle 13:38 da Napoli per Poggiomarino è stato soppresso da Pompei Santuario a Poggiomarino e il treno delle 14:54 da Poggiomarino per Napoli è stato soppresso da Poggiomarino a Pompei Santuario, avendo origine da quest’ultima stazione secondo l’orario previsto dal programma di esercizio. Inoltre, per mancanza di personale il treno delle ore 15:26 da Napoli per Poggiomarino, oggi è soppresso.

