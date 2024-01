Maltempo Sicilia, disagi nei collegamenti con le isole

MeteoWeb

A causa del maltempo, si segnalano disagi nei collegamenti marittimi tra la Sicilia e le isole minori. Questa mattina l’aliscafo che collega Palermo a Ustica non è partito e la compagnia Liberty Lines ha annullato anche la corsa di ritorno. Annullato anche il traghetto che opera sulla stessa tratta. Sospese inoltre numerose corse degli aliscafi da e per le isole Eolie, così come l’aliscafo che collega Messina e Reggio Calabria. Ferma anche la nave che collega Trapani con Pantelleria.

