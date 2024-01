Maltempo, freddo e vento forte in Calabria: la neve abbraccia la Sila | FOTO

MeteoWeb

La Sila si presenta ammantata da uno spesso strato di neve, accompagnata da piogge intermittenti lungo la fascia tirrenica e forti raffiche di vento. In Calabria si sta verificando la prima ondata di maltempo invernale subito dopo le festività natalizie, caratterizzata da un repentino calo delle temperature. Dallo scorso fine settimana si sono registrati notevoli disagi alla viabilità, con alberi abbattuti e problemi dovuti alla neve, oltre ad allagamenti, soprattutto nella provincia di Cosenza.

Nella regione montuosa della Sila, lo spessore della neve varia tra i 20 e i 40 cm, suscitando soddisfazione tra gli operatori turistici delle principali località montane.

