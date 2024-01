Maltempo Germania, piogge incessanti: prosegue l’allerta in Bassa Sassonia e Turingia

MeteoWeb

In Germania, l’allerta meteo per le aree soggette ad alluvioni continua a causa della ripresa delle piogge. Nella Bassa Sassonia, numerosi fiumi mantengono ancora livelli superiori alla soglia massima di allerta. Attualmente, non si osservano segni di miglioramento nelle zone colpite dalle inondazioni in diversi Länder federali. Il servizio meteorologico tedesco (DWD), come riportato da Tagesschau, ha segnalato la persistenza di piogge in alcune parti della Germania, previste fino alla notte di giovedì.

Il rapporto di allerta del DWD fa riferimento a “elevate quantità di pioggia” attese “dalla Bassa Sassonia alla Foresta Nera e nelle catene montuose orientali“. Tali precipitazioni potrebbero aggravare la situazione nelle regioni colpite. In Bassa Sassonia, NordReno-Vestfalia, Turingia e sud della Sassonia-Anhalt, i servizi di emergenza sono attivi da diversi giorni. Il ministero degli Interni della Bassa Sassonia ha parlati di situazione critica, e nel comune di Lilienthal, vicino a Brema, è vietato l’accesso a due boschi a causa dell’innalzamento del livello delle acque sotterranee e superficiali, rendendo instabili alcuni alberi che rischiano di cadere.

Nella mattinata, il livello dell’acqua sul fiume Werra, nel sud della Turingia, ha registrato un ulteriore aumento. Secondo l’Ufficio statale per l’ambiente, l’attività mineraria e la conservazione della natura di Jena, è probabile che alcuni livelli dell’acqua superino nuovamente la soglia di allerta nel corso della giornata, soprattutto durante la notte di mercoledì. Il servizio meteorologico ha avvertito di piogge intense e continue fino a venerdì in alcune parti della Turingia, specialmente nella foresta della Turingia sudoccidentale e nell’Harz meridionale. Nella Turingia settentrionale, è previsto un significativo aumento del livello dell’acqua sui fiumi Zorge, Bere e Unstrut.