Maltempo Liguria: voli dirottati all’aeroporto di Genova

A causa del maltempo 3 voli sono stati dirottati questa mattina all’aeroporto di Genova. Gli aerei in arrivo da Bruxelles e Napoli di Ryanair sono stati fatti atterrare a Pisa mentre quello proveniente da Roma di Ita Airways è stato spostato su Milano Linate. Ritardi per il volo da Milano Linate e per le partenze da Genova per Roma Fiumicino e Amsterdam. In città segnalato qualche allagamento di scantinati ma senza particolari criticità.

