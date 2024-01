Maltempo, neve e gelicidio in Ucraina: 400 centri abitati senza corrente

MeteoWeb

A causa delle avverse condizioni meteo caratterizzate da neve mista a pioggia e gelicidio, circa 400 insediamenti in Ucraina, di cui la metà nella regione di Dnipropetrovsk, hanno subito interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica. È quanto riportato dal ministero dell’Energia ucraino. In particolare, nella città di Kryvyj Rih, più di 15mila persone sono attualmente prive di energia elettrica. Nella regione di Kiev, circa 9mila residenti sono colpiti da blackout. Circa 18 insediamenti nella regione di Kirovohrad, 58 nella regione di Odessa e 54 nella regione di Mykolaiv sono anch’essi senza corrente. Il Ministero dell’Energia ha assicurato che le squadre di emergenza sono già al lavoro per affrontare la situazione e che non sono in corso interruzioni di corrente programmate.