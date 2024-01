Maltempo Puglia, temporali e grandine nel Salento: le raffiche di vento sfiorano i 100km/h | VIDEO

MeteoWeb

L’ondata di maltempo provocata dal “Ciclone dell’Epifania” sull’Italia non ha risparmiato nemmeno la Puglia, colpita da pioggia battente, temporali, grandine e forte vento nel Salento, soprattutto la zona sud. Per quanto riguarda la pioggia, i dati pluviometrici (parziali) più rilevanti indicano: 37mm a Polignano a Mare, 31mm a Locorotondo, 27mm a Manduria, 25mm a Francavilla Fontana, 22mm a Ostuni, 19mm a Putignano. Il vento, invece, ha fatto registrare raffiche sui 60-70km/h, con punte di oltre 90km/h in alcune località: 96km/h a Lecce, 92km/h a Francavilla Fontana, 87km/h a Minervino di Lecce, 84km/h a Lequile.

In tutta l’area, si registrano alberi e pali della luce e per la telefonia abbattuti dalla furia del vento. Numerose le chiamate giunte al centralino dei Vigili del Fuoco. Difficoltà anche sulle arterie stradali per gli automobilisti in transito.

A Lecce, su disposizione del Comune, da questa mattina sono stati chiusi parchi e il cimitero. A causa del maltempo, in numerosi comuni del sud Salento sono state annullate le varie rappresentazioni dei presepi viventi in programma.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: