Maltempo Sardegna: frana su provinciale nell’Oristanese, massi sulla carreggiata

Dopo i recenti giorni di maltempo, un versante roccioso si è staccato lungo la SP15, nella località di Paloghianu nel comune di Santu Lussurgiu, nei pressi delle cascate di Sos Molinos, nell’Oristanese. Oltre al terreno già impervio reso instabile dalle precipitazioni, la presenza di un muro secco ha contribuito al distacco di numerosi massi sulla carreggiata. A causa di ciò, il traffico veicolare è stato interrotto e al momento si sta valutando la possibilità di chiudere completamente la strada, che collega Santu Lussurgiu a Bonarcado, fino a quando non saranno verificate le condizioni del costone.

Dalle 10 di questa mattina, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, con la presenza di un funzionario di servizio, sta operando sul luogo per gestire la situazione. La priorità attuale è garantire la sicurezza della zona e dei cittadini, valutando nel contempo l’entità del danno. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena saranno disponibili informazioni più dettagliate sulla stabilità del costone e sulle misure necessarie per ripristinare la viabilità nella zona interessata.

