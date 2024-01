Maltempo Sicilia: allagamenti e disagi a Catania e provincia

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che ha colpito Catania e le zone circostanti nelle scorse ore ha provocato diversi disagi in varie località. Probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, verso le 7 del mattino, lungo la SS121 Catania-Paternò, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto più veicoli. Gli interventi di soccorso sono stati gestiti dai Vigili del Fuoco del Distaccamento Catania Nord.

Altri interventi sono stati necessari nella zona di Aci Catena, dove diverse auto sono rimaste bloccate in strade chiuse al traffico a causa delle forti precipitazioni.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: