Maltempo Sicilia, piogge torrenziali da Taormina ad Acireale: paura sull’A18 Messina-Catania

Diventa critica la situazione del maltempo nella Sicilia orientale in serata: la pioggia torrenziale che cade da ore tra Messina e Catania sta provocando disagi molto pesanti da Taormina ad Acireale, con allagamenti e difficoltà alla circolazione. Problemi anche sull’A18 Messina-Catania, dove a causa degli allagamenti è stato chiuso lo svincolo di Fiumefreddo. I parziali pluviometrici giornalieri hanno raggiunto valori impressionanti: 219mm a Giarre, 175mm a Piedimonte Etneo, 174mm a Nunziata di Mascali, 132mm a Santa Maria Ammalati, 126mm a Riposto, 123mm a Linera, 84mm ad Aci San Filippo, 77mm a Fornazzo, 75mm a Zafferana Etnea, 70mm a Calatabiano, 67mm ad Antillo, 66mm a Lavinaio, 62mm a Fleri, 60mm a Melia, 52mm a Viagrande, 51mm a Montagna Grande, 46mm a Graniti, 45mm a Letojanni e Mascalucia, 43mm a Pedara, 41mm a Rimiti, 40mm a Nicolosi, 39mm a Forza D’Agrò e Fondachelli, 32mm ad Aci Castello, 31mm ad Acitrezza, 30mm a Mandanici e San Giovanni La Punta, 28mm a San Gregorio, 27mm a Casalvecchio Siculo, 23mm a Gravina di Catania, 21mm a Fiumedinisi, 18mm a Castelmola.

Le temperature sono in calo, tanto che sull’Etna la quota neve è scesa a 1.500 metri di altitudine: a Messina e Catania piove con +11°C, ad Acireale e Giarre con +10°C.

Maltempo in Sicilia, salvate due famiglie nel catanese

Due famiglie sono state messe in salvo da volontari della Protezione civile regionale a Mascali, area del Catanese, con Riposto e Giarre, colpita da un violento nubifragio. La prima famiglia, composta da tre adulti e un bambino, si trovava bloccata dall’acqua alta all’interno della propria abitazione ed è stata soccorsa da quattro volontari del Nucleo operativo emergenza Sicilia portata in Municipio. A Palazzo Comunale sono state portate anche una madre e la sua bambina. Una terza famiglia risulta attualmente bloccata a casa, sempre a Mascali, dove l’acqua ha raggiunto un’altezza di circa 80 centimetri, e si è trasferita al piano superiore dell’abitazione. Le operazioni di assistenza e soccorso sono in corso. Su richiesta dei Vigili del fuoco, avanzata alla Soris di Palermo nel pomeriggio, sono state attivate altre tre squadre per dare supporto con le pompe idrovore a drenare centinati e garage. La sala operativa della Protezione civile regionale della Sicilia, in costante contatto con i responsabili e gli amministratori comunali, sta monitorando costantemente la situazione, coordinando gli interventi e garantendo il massimo supporto ai Vigili del fuoco. I pompieri del comando provinciale di Catania hanno fatto fronte a oltre 50 chiamate di soccorso per danni d’acqua a condomini, appartamenti e garage. Alcune persone sono rimaste anche intrappolate all’interno delle loro autovetture a Riposto ed è stato necessario soccorrerle. Il direttore generale della Protezione Civile Siciliana, Salvo Cocina, ha espresso grande apprezzamento per la tempestiva azione di soccorso e assistenza dei cittadini minacciati dagli allagamenti.

Il Sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha detto: “Le ininterrotte precipitazioni che stanno flagellando l’area ionico Etnea stanno causando diversi disagi e situazioni di pericolo. Si raccomanda di limitare gli spostamenti allo stretto indispensabile e di porre, in caso di necessità, la massima prudenza e attenzione. L’amministrazione comunale resta in costante contatto con la Protezione civile regionale. Si ringrazia per la collaborazione“.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore. Invitiamo alla massima prudenza.

